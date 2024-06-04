Определились все мужские четвертьфинальные пары на «Ролан Гаррос»

Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.

Последним четвертьфиналистом стал немец Александр Зверев — четвёртый сеяный на турнире, который в пятисетовом противостоянии одержал победу над датчанином Хольгером Руне (13) — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2.

Вот пары теннисистов, продолжающих борьбу на турнире.

Александр Зверев (Германия, четвёртый сеяный на турнире) сыграет против Алекса де Минора (Австралия, 11). Новак Джокович (Сербия, 1, действующий победитель турнира) выход в следующий раунд оспорит в матче с Каспером Руудом (Норвегия, 7). Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3). Григор Димитров (Болгария, 10) — Янник Синнер (Италия, 2).

Четвертьфинальные матчи у мужчин начнутся во вторник, 4 июня, а проведение финала запланировано на воскресенье.

Ранее стало известно, что Андреева обыграла Грачёву и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».