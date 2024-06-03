Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры
«Отличная победа для Мирры Андреевой. Это ещё одна ступенька вверх для начинающейся карьеры Мирры», — цитирует Алексея Селиваненко «Чемпионат».
В четвёртом круге Андреева победила француженку Варвару Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. Напомним, что Андреева доходила до четвёртого круга на Уимблдоне (2023-й) и Australian Open (2024-й). Лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг.
В следующем круге Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Ранее Медведев проиграл де Минору и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.