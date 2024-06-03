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Карпов: Антон Миранчук может бесплатно перейти в «Зенит»

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Зените».
Карпов: Антон Миранчук может бесплатно перейти в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Миранчук может бесплатно перейти в «Зенит».

По информации источника, последние недели стороны вели переговоры, которые сейчас встали на паузу — в руководстве петербургского клуба нет единого мнения, нужно ли подписывать полузащитника

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь передач. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Ранее агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.

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