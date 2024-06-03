Круговой — о причинах своего перевода в «Зенит-2»: Медведев пошёл на принцип

Защитник Данил Круговой объяснил свой перевод в «Зенит-2».

«Мне было неприятно. Когда мы разговаривали с Медведевым и Семаком, прямо сказал: «Я отработаю контракт до конца — помогу выиграть чемпионство и Кубок и спокойно уйду». Но Иваныч пошёл на принцип. Потом я обсуждал всю эту ситуацию со своей семьёй: «Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на сезон-2023/24. Футболист выступал за «Зенит-2».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию касательно контракта нападающего Вильсона Изидора.