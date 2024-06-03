Андреева — о победе над Грачевой: тяжело играть против подруги, которую хорошо знаешь

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

«Тяжело играть против подруги, человека, которого ты хорошо знаешь. Я знала, что это будет битва как по игре, так и по психологии. Было немного тяжело играть при французской публике, но я счастлива, что смогла с этим справиться», — сказала Андреева после матча.

В четвёртом круге Андреева победила Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. Напомним, что Андреева доходила до четвёртого круга на Уимблдоне (2023) и Australian Open (2024). Лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг.

В следующем круге Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Медведев проиграл де Минору и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.