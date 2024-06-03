Сёмин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста наставника ЦСКА.

«Могу сказать только одно — новость для меня очень неожиданная. На мой взгляд, Федотов проделывал в ЦСКА хорошую и перспективную работу», — цитирует Сёмина РИА Новости.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.