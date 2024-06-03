Бабаев — об уходе Федотова: принятое решение далось руководству с большим трудом
«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».
3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.
Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место на чемпионате России.
По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.