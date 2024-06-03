Бабаев — об уходе Федотова: принятое решение далось руководству с большим трудом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место на чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.