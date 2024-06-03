Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира
«Это ещё и от других игроков зависит. Стараюсь быть солидной в ключевые моменты. Каждый раз в матчах с Ариной или Игой всё решает пара розыгрышей. С ними всегда тяжёлые матчи. Они тоже потрясающе выступают. Это соревнование», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.