Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира

Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, высказалась о шансах стать первой ракеткой мира.

«Это ещё и от других игроков зависит. Стараюсь быть солидной в ключевые моменты. Каждый раз в матчах с Ариной или Игой всё решает пара розыгрышей. С ними всегда тяжёлые матчи. Они тоже потрясающе выступают. Это соревнование», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.