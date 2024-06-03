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Ветеран ЦСКА выразил уверенность в том, что Федотова уволят из клуба

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о том, что Владимира Федотова могут уволить с поста главного тренера команды.

«Думаю, что Федотова, скорее всего, заменят. В прошлом году ЦСКА занял второе место с ним, но это на старом багаже», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.

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