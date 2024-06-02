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Мостовой призвал не сравнивать «Зенит» с «Реалом»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом».

«Не надо их сравнивать. «Зенит» сильнее всех в России. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они так же там будут играть», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.

«Реал» накануне в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, в финале турнира обыграв «Боруссию» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

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