Мостовой призвал не сравнивать «Зенит» с «Реалом»
«Не надо их сравнивать. «Зенит» сильнее всех в России. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они так же там будут играть», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.
«Реал» накануне в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, в финале турнира обыграв «Боруссию» (2:0).
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.