Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 перенесена

Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.

«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению Суперфинала Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе», — цитирует генсека РФС Максима Митрофанова сайт союза.

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.