Газманов признался, что болел за «Балтику» в суперфинале Кубка России с «Зенитом»

Народный артист России, певец Олег Газманов поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России, в котором встречались «Балтика» и «Зенит», а также от исполнения гимна РФ перед матчем.

«Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру», — рассказал Газманов RT.

Он добавил, что рад за «Балтику», которая продемонстрировала высокий уровень в противостоянии с «Зенитом». По словам певца, у него была надежда, что калининградская команда сможет выиграть матч.

«В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами. Гимн? Сложно передать словами, когда вместе с тобой поют десятки тысяч людей. Но меня этим не испугать, у меня часто бывают большие концерты. Очень хорошее ощущение, когда народ вместе, когда спортивный праздник, и когда много детей. Прекрасный стадион, отличная погода, ясные дни. Всё хорошо организовано. Нужно поддерживать свои команды и сделать так, чтобы российские футболисты играли круче, было меньше легионеров, а трибуны заполнялись до отказа», — отметил он.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Ранее Сергей Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в cуперфинале Кубка России.