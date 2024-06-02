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Гол Алипа принёс «Зениту» победу в суперфинале Кубка России

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«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.

Первым голом отметился полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес на 40-й минуте. Ему ассистировал Данила Козлов.

За десять минут до конца основного времени Нино забил мяч за «Зенит» и сравнял счёт в игре. В компенсированное время окончательную точку в матче поставил Нурали Алип, принеся санкт-петербургской команде пятый титул Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Балтика» обыгрывает «Зенит» после первого тайма в суперфинале Кубка России.

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