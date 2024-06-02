Гол Алипа принёс «Зениту» победу в суперфинале Кубка России
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.
Первым голом отметился полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес на 40-й минуте. Ему ассистировал Данила Козлов.
За десять минут до конца основного времени Нино забил мяч за «Зенит» и сравнял счёт в игре. В компенсированное время окончательную точку в матче поставил Нурали Алип, принеся санкт-петербургской команде пятый титул Кубка России.
Ранее сообщалось, что «Балтика» обыгрывает «Зенит» после первого тайма в суперфинале Кубка России.