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Игнашевич: я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике»

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал своё будущее в калининградском клубе.
Игнашевич: я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике»
  • РИА Новости

«Как матч может повлиять на моё будущее в «Балтике»? Никак. Один матч повлиять не может. Я уже принял решение по поводу своего будущего», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Сегодня «Балтика» играет в суперфинале Кубка России с «Зенитом». Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что команда вылетела из Российской премьер-лиги и продолжит участие в Первой лиге в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России прибыли на суперфинал Кубка страны.

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