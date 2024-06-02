Игнашевич: я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике»
- РИА Новости
«Как матч может повлиять на моё будущее в «Балтике»? Никак. Один матч повлиять не может. Я уже принял решение по поводу своего будущего», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».
Сегодня «Балтика» играет в суперфинале Кубка России с «Зенитом». Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лужники».
Напомним, что команда вылетела из Российской премьер-лиги и продолжит участие в Первой лиге в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что игроки сборной России прибыли на суперфинал Кубка страны.