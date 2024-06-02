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«Зенит» и «Балтика» объявили стартовые составы на Суперфинал Кубка России

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Балтики» на Суперфинал Кубка России по футболу.
«Зенит» и «Балтика» объявили стартовые составы на Суперфинал Кубка России
  • РИА Новости

В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев и Кассьерра.

За «Балтику» сыграют: Латышонок, Андраде, Бистрович, Жиров, Луна, Алекс, Осипов, Фернандес, Ковалёв, Козлов и Лисакович.

Суперфинал пройдёт сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 состоится 2 июня.

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