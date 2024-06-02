Самсонов рассказал, как они с Мозалёвым опоздали на самолёт во Владивосток

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, как вместе с одногруппником Андреем Мозалёвым опоздал на самолёт во Владивосток на шоу Этери Тутберидзе.

«Смотрю на табло — «Владивосток, посадка закончена»... И всё, меня накрывает жуткая паника. Туда лететь восемь часов», — цитирует фигуриста Sport24.

Самсонов добавил, что в аэропорту он был вместе с Андреем Мозалёвым. Они смогли выкупить билеты на следующий рейс, но багаж остался в Москве.

«Для выступления нам пришлось взять коньки у Игнатова и Федотова. Тутберидзе, конечно, высказала всё, что она о нас думает», — отметил он.

Напомним, что фигуристы тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.