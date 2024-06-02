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Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на следующей неделе

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с мадридским клубом.
Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, все детали контракта согласованы. Хорватский футболист отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес поддержал желание Модрича остаться в «Реале».

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