Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на следующей неделе

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с мадридским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, все детали контракта согласованы. Хорватский футболист отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес поддержал желание Модрича остаться в «Реале».