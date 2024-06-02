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Моуринью: соперникам «Реала» в следующем сезоне будет тяжело

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал перспективы команды после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА над дортмундской «Боруссией».

«В следующем сезоне на поле у «Реала» будут Мбаппе, Беллингем, Винисиус, Родриго. Соперникам «Реала» будет тяжело», — цитирует Моуринью Мadrid Zone в соцсетях.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-й и 83-й минутах.

Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал обладателем трофея. Команда является абсолютным рекордсменом по победам в турнире. У ближайшего преследователя — «Милана» — семь титулов.

Ранее сообщалось, что Карвахаль стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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