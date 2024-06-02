Модрич — о победе в ЛЧ: уровень какой‑то запредельный, другая планета

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов УЕФА над дортмундской «Боруссией».

«Это просто немыслимо. 15 побед в этом турнире — это всё, что нужно знать о клубе. Уровень какой‑то запредельный. Другая планета», — цитирует Модрича «Матч ТВ».

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

Таким образом, «Реал» выиграл рекордный титул Лиги чемпионов — 15-й. «Боруссия» в трёх финалах потерпела второе поражение.

Ранее сообщалось, что Карвахаль стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.