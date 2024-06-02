Махачев пошутил над Нурмагомедовым, пропустившим финал Лиги чемпионов из-за его боя

Чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев пошутил над экс-обладателем пояса промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший чемпион UFC опубликовал фото просмотра финала Лиги чемпионов по телевизору с подписью: «Ислам, спасибо». На что Махачев ответил ему: «В следующем году полетишь — «Реал» каждый год в финале».

Хабиб не смог вживую посмотреть финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» (2:0), потому что утром 2 июня Махачев в рамках UFC 302 подерётся с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов выступит в роли секунданта.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.