RT в Telegram
Подпишись

Махачев пошутил над Нурмагомедовым, пропустившим финал Лиги чемпионов из-за его боя

Короткая ссылка
Чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев пошутил над экс-обладателем пояса промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший чемпион UFC опубликовал фото просмотра финала Лиги чемпионов по телевизору с подписью: «Ислам, спасибо». На что Махачев ответил ему: «В следующем году полетишь — «Реал» каждый год в финале».

Хабиб не смог вживую посмотреть финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» (2:0), потому что утром 2 июня Махачев в рамках UFC 302 подерётся с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов выступит в роли секунданта.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить