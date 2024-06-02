Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счётом 0:2

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала».

«Мы показали отличную игру. Я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счётом 0:2. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент они оказались хладнокровнее», — цитирует Терзича ZDF.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0 в пользу мадридцев.

Таким образом, «Реал» выиграл рекордный титул Лиги чемпионов — 15-й. «Боруссия» в трёх финалах потерпела второе поражение.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.