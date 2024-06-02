Анчелотти признался, что победа в ЛЧ далась сложнее, чем думал «Реал»
«К этому никогда не привыкнешь. Было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось помучиться. Во втором мы играли лучше», — сказал тренер после игры.
Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.