Анчелотти признался, что победа в ЛЧ далась сложнее, чем думал «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов УЕФА над дортмундской «Боруссией».

«К этому никогда не привыкнешь. Было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось помучиться. Во втором мы играли лучше», — сказал тренер после игры.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.