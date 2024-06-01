Кроос проводит свой последний матч за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» проводит свой последний матч за клуб.

Немецкий футболист попал в стартовый состав команды. Встреча в настоящий момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

34-летний игрок объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Напомним, что Кроос защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды он выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что во время концерта Свифт изобразили цифру 8 в честь ухода Крооса из «Реала».