Министр спорта Крыма заявила, что России не надо обращать внимание на ФИФА и УЕФА

Министр спорта Республики Крым высказалась о диалоге России с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

«Владимир Путин дал поручение поддержать крымский футбол, и в итоге у нас создана оптимальная система развития футбола при тех условиях, в которых Крым оказался. Профессиональные клубы не появляются просто так, они должны из чего-то вырасти», — сказала Торубарова, слова которой приводит ТАСС.

По её словам, в первую очередь речь идёт о детском футболе: 160 юношеских команд уже существует по всей территории республики. Она отметила, что категорически не согласна с теми общественными организациями, которые выступают за диалог с УЕФА и ФИФА.

«После тех заявлений МОК о том, что наши спортсмены должны представлять себя без флага, гимна, — это унижение, нарушение прав человека и ущемление достоинства всей страны. Не надо обращать внимание на ФИФА, УЕФА, мы должны идти по своему пути», — добавила она.

Напомним, что 16 июля 2023 года «Рубин» из Ялты и «Севастополь» провели дебютные матчи во Второй лиге России.

Ранее в РФС заявили, что развитие футбола в ДНР и ЛНР будет идти через ФИФА и УЕФА.