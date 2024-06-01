RT в Telegram
Подпишись

Дело футболиста «Рубина» Безрукова будет рассмотрено комитетом по этике РФС 4 июня

Короткая ссылка
Заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), на котором рассмотрят дело полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова за шутку о деньгах на карту от «Краснодара», состоится 4 июня.
Дело футболиста «Рубина» Безрукова будет рассмотрено комитетом по этике РФС 4 июня
  • РИА Новости

Дело должны были рассмотреть 21 мая, однако комитет перенёс рассмотрение данного дела в связи с отсутствием самого футболиста на заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить