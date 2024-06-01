Дело футболиста «Рубина» Безрукова будет рассмотрено комитетом по этике РФС 4 июня

Заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), на котором рассмотрят дело полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова за шутку о деньгах на карту от «Краснодара», состоится 4 июня.

Дело должны были рассмотреть 21 мая, однако комитет перенёс рассмотрение данного дела в связи с отсутствием самого футболиста на заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».