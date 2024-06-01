Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в топ-лигах Европы

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об игроках, способных выступать в топовых европейских чемпионатах.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топовых европейских чемпионатах, но фамилии называть не буду. Если говорить о всей РПЛ, то это, безусловно, Тюкавин. Константин дошёл до того, что может спокойно делать шаг вперед и уезжать в Европу», — сказал Слишкович Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок «Динамо» провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее сообщалось, что Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ.