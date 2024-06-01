Ротенберг написал поздравление ко Дню защиты детей

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал поздравление, приуроченное ко Дню защиты детей.

«Часто говорят о том, что дети — наше будущее, и это абсолютная истина. Если мы хотим, чтобы наше будущее было добрым, честным, справедливым, то и сами должны подавать такой пример подрастающему поколению. Заботиться о наших детях и вкладывать душу в воспитание сыновей и дочерей», — написал специалист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в академии СКА стремятся создать наилучшие условия для воспитания нового поколения хоккеистов. По словам тренера, речь идёт о воспитании не только хоккеистов, но и ответственных граждан России, которые в дальнейшем сумеют принести своей стране пользу.

Ранее главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о перспективах национальной команды в следующем году.