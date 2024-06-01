СЭ: «Спартак» выходил на Дюпина, но вратарь решил перейти в «Краснодар»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», голкипер окончательно решил перейти в «Краснодар». Соглашение с вратарём будет подписано в ближайшее время. Также на футболиста выходили представители «Спартака».
По информации «Спорт-Экспресса», в «Краснодаре» заинтересованы в подписании Дюпина.
36-летний вратарь может присоединиться к «Краснодару» на правах свободного агента. Его контракт с «Рубином» истекает летом.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе в «Рубин».