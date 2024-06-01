RT в Telegram
Подпишись

Фетисов — об озере Байкал: желание людей нажиться на этом не убывает

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы высказался относительно озера Байкал.
Фетисов — об озере Байкал: желание людей нажиться на этом не убывает
  • РИА Новости

«Желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьёзный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов. Мы должны понимать, не дай бог, эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны», — сказал Вячеслав Фетисов, слова которого приводит ТАСС.

По словам Фетисова, главными носителями ценностей озера являются коренные народы, живущие с ним поблизости. Он добавил, что вместе с коллегами четвёртый год выезжает на озеро, где играет в хоккей и беседует на тему экологии и сохранности Байкала.

Ранее Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить