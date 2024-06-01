Фетисов — об озере Байкал: желание людей нажиться на этом не убывает

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы высказался относительно озера Байкал.

«Желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьёзный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов. Мы должны понимать, не дай бог, эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны», — сказал Вячеслав Фетисов, слова которого приводит ТАСС.

По словам Фетисова, главными носителями ценностей озера являются коренные народы, живущие с ним поблизости. Он добавил, что вместе с коллегами четвёртый год выезжает на озеро, где играет в хоккей и беседует на тему экологии и сохранности Байкала.

Ранее Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.