Навка — об ушедшей из жизни Заворотнюк: нам очень её не хватает

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением об ушедшей из жизни заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк.

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Её способность не унывать, вера только в хорошее, светлое - всегда с нами. Нам очень не хватает Насти», — сказала Навка, слова которой с церемонии прощания с артисткой приводит РИА Новости.

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ проходит в Покровском монастыре в Москве.

Около пяти лет Заворотнюк боролась с раком головного мозга. Она умерла 30 мая на 54-м году жизни. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло в проекте «Ледниковый период».

Ранее Илья Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк.