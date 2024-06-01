RT в Telegram
Подпишись

Навка — об ушедшей из жизни Заворотнюк: нам очень её не хватает

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением об ушедшей из жизни заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк.
Навка — об ушедшей из жизни Заворотнюк: нам очень её не хватает
  • РИА Новости

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Её способность не унывать, вера только в хорошее, светлое - всегда с нами. Нам очень не хватает Насти», — сказала Навка, слова  которой с церемонии прощания с артисткой приводит РИА Новости.

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ проходит в Покровском монастыре в Москве.

Около пяти лет Заворотнюк боролась с раком головного мозга. Она умерла 30 мая на 54-м году жизни. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло в проекте «Ледниковый период».

Ранее Илья Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить