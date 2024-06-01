Навка — об ушедшей из жизни Заворотнюк: нам очень её не хватает
- РИА Новости
«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Её способность не унывать, вера только в хорошее, светлое - всегда с нами. Нам очень не хватает Насти», — сказала Навка, слова которой с церемонии прощания с артисткой приводит РИА Новости.
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ проходит в Покровском монастыре в Москве.
Около пяти лет Заворотнюк боролась с раком головного мозга. Она умерла 30 мая на 54-м году жизни. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло в проекте «Ледниковый период».
Ранее Илья Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк.