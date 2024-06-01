Кузнецов — о Федотове: поменяйте тренера, и ЦСКА ещё пять лет ничего не выиграет

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию касательно возможного ухода главного тренера Владимира Федотова.

«Пять лет до этого ЦСКА не попадал в тройку. Это были удачные сезоны? В том году выиграли Кубок, заняли второе место. В этом году неудачный сезон, но Федотов хоть какой-то трофей принёс команде и медали, а до него никто ничего не выигрывал. Ну поменяйте тренера, и ещё лет пять никто ничего не выиграет», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.