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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Митрюшкиным

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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин стал игроком «Локомотива».
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Митрюшкиным
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт рассчитан на три года.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака», но провёл за основу красно-белых лишь четыре матча. В 2016 году он перешёл в швейцарский «Сьон», который покинул в 2020-м. После этого он выступал за немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден). В июле 2022 года вратарь присоединился к «Химкам».

Ранее форвард Артём Дзюба прокомментировал свой уход из «Локомотива».

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