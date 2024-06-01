Джонс посоветовал Тайсону больше не выходить на ринг
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«Желаю Майку поберечь здоровье и больше не выходить на ринг. В таком возрасте лучше уже поберечься», — цитирует Джонса ТАСС.
Изначально схватка должна была пройти 20 июля по правилам бокса.
Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что поединок между Тайсоном и Полом перенесли.