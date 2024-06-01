Карпов: Карпин может уйти из «Ростова» в «Бешикташ»
- РИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, тренер сборной России находится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Нури Шахином из «Боруссии» и ван Боммелем из «Антверпена».
Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Также специалист является главным тренером сборной России.
В сезоне-2023/24 ростовский клуб набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Карпин заявил, что продолжит работу в «Ростове» в следующем сезоне.