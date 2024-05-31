Крамаренко заявила, что для неё важны Игры БРИКС

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась ожиданиями от предстоящих в России Игр БРИКС.

«Сейчас посмотрим, отберусь я на Игры БРИКС или нет. Эти игры важны, это что-то новое и интересное, Ирина Александровна [Винер] говорит, что на каждом старте нужно выступать для зрителей, с душой», — приводит ТАСС слова Крамаренко.

В марте этого года Крамаренко победила в финалах упражнений без предмета, с обручем и мячом на Гран‑при Москвы. Она является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте.

Ранее Крамаренко заявила, что не сможет предать Россию.