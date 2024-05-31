Каррера посоветовал Миранчуку не уходить из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я думаю, что ему нужно остаться в «Аталанте». Я не вижу причин для его ухода. Я считаю, что он важный игрок для клуба. Может быть, он не играет постоянно с первой минуты, но, когда он всё равно выходит постоянно на поле, тренер им доволен и тренер видит, что он умеет делать на тренировке», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 41 матче за «Аталанту», сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы.