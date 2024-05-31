Ди Марцио: Моуринью возглавит «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавит «Фенербахче».

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях, Моуринью подпишет с турецким клубом контракт сроком на два года. Официально о заключении должно быть объявлено в течение дня.

Последней командой португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций.

Также он тренировал «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Моуринью предложили возглавить «Бешикташ».