Тренер «Зенита» Оливейра: не скажу, что мы — народная команда
«Зенит» — народная команда? Не скажу так. «Зенит» — команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда, я не знаю», — приводит слова тренера «РБ Спорт».
«Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/24, этот титул стал для сине-бело-голубых шестым подряд в национальных первенствах.
Ранее Сергей Песьяков заявлял, что в будущем «Зенит» может забрать статус народной команды у «Спартака».