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Тренер «Зенита» Оливейра: не скажу, что мы — народная команда

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Помощник Сергея Семака в санкт-петербургском «Зените» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, считает ли команду, в которой работает, народной.

«Зенит» — народная команда? Не скажу так. «Зенит» — команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда, я не знаю», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/24, этот титул стал для сине-бело-голубых шестым подряд в национальных первенствах.

Ранее Сергей Песьяков заявлял, что в будущем «Зенит» может забрать статус народной команды у «Спартака».

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