В Петербурге открыли мемориальную доску тренеру Путина по дзюдо

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску прославленному тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину.

В торжественной церемонии принял участие губернатор города Александр Беглов.

«Рахлин пережил все девятьсот дней блокады, возродил школу дзюдо в Ленинграде, подготовил более ста мастеров спорта. Он воспитывал людей сильных, с твёрдым характером. Его ученик — наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Беглов, слова которого приводит РИА Новости.

Анатолий Рахлин является заслуженным тренером России и заслуженным работником физической культуры РФ. Он скончался в августе 2013 года. 23 мая ему исполнилось бы 86 лет.

Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом.