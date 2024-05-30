RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге открыли мемориальную доску тренеру Путина по дзюдо

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску прославленному тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину.

В торжественной церемонии принял участие губернатор города Александр Беглов.

«Рахлин пережил все девятьсот дней блокады, возродил школу дзюдо в Ленинграде, подготовил более ста мастеров спорта. Он воспитывал людей сильных, с твёрдым характером. Его ученик — наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Беглов, слова которого приводит РИА Новости.

Анатолий Рахлин является заслуженным тренером России и заслуженным работником физической культуры РФ. Он скончался в августе 2013 года. 23 мая ему исполнилось бы 86 лет.

Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить