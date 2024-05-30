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«Зенит» возглавил рейтинг 25 самых эффективных спортивных клубов России по версии Forbes

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Санкт-петербургский «Зенит» возглавил рейтинг эффективности менеджмента российских профессиональных клубов в игровых видах спорта.

В списке Forbes Sport оказалось 25 клубов, представляющих РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ.

Первое место в рейтинге, который был составлен по итогам 2022—2023 годов, занял футбольный клуб «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар». Замкнул тройку также футбольный клуб — «Спартак». За ними в списке лидеров расположился хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга.

В рейтинге учитывались такие параметры, как средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка, прибыль/убыток клуба, присутствие в публикациях СМИ, популярность в социальных медиа, спортивные результаты.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оказался самым посещаемым клубом Восточной Европы по итогам сезона-2023/24.

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