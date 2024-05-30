Глушаков — о примирении с Каррерой: пришёл с банкой самогона, обо всём поговорили

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о примирении с экс-наставником красно-белых итальянцем Массимо Каррерой.

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришёл на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания — обсудили, забыли, живём дальше. Посидели после программы, обо всём поговорили, всё хорошо», — рассказал Глушаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что отношения между тренером и игроком испортились после чемпионского сезона-2016/17. Позже оба говорили о готовности помириться.

Ранее Массимо Каррера сообщил, что помирился с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.