КДК РФС оштрафовал Карпина и Кафанова за поведение на матче с «Зенитом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на тренеров «Ростова» Валерия Карпина и Виталия Кафанова были наложены штрафы за поведение в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«У Карпина выход за пределы технической зоны, это 15‑е нарушение — штраф на 30 тыс. Кафанов — выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Штраф — 10 тыс., а у «Ростова» — 20 тыс.», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Благодаря этой победе «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что «Сочи» объявил о продлении контракта с тренером Робертом Морено.