Навка обратилась к Чернышёву после смерти Заворотнюк

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на информацию о смерти жены фигуриста Петра Чернышёва Анастасии Заворотнюк.

«Сложно подобрать слова… Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена», — написала Навка в Telegram-канале.

Она добавила, что Заворотнюк станет ангелом для своих детей и мужа и будет оберегать их сверху.

«Петя, ты знаешь, я всегда рядом. Сил тебе и семье пережить это горе», — отметила она.

Сегодня стало известно, что на 54-м году ушла из жизни известная актриса Анастасия Заворотнюк. Около пяти лет она боролась с раком головного мозга. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло на проекте «Ледниковый период».

Ранее Илья Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк.