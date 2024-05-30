Романо: ПСЖ объявит о подписании контракта с Сафоновым в июне

«Пари Сен-Жермен» официально оформит сделку с «Краснодаром» по переходу голкипера Матвея Сафонова в июне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, все детали перехода уже согласованы, но для его оформления нужно некоторое время.

Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма трансфера составит €20 млн, что является рекордной для «Краснодара».

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.