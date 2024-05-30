Романо: ПСЖ объявит о подписании контракта с Сафоновым в июне
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По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, все детали перехода уже согласованы, но для его оформления нужно некоторое время.
Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма трансфера составит €20 млн, что является рекордной для «Краснодара».
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.
Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.