RT в Telegram
Подпишись

Романо: ПСЖ объявит о подписании контракта с Сафоновым в июне

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» официально оформит сделку с «Краснодаром» по переходу голкипера Матвея Сафонова в июне.
Романо: ПСЖ объявит о подписании контракта с Сафоновым в июне
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, все детали перехода уже согласованы, но для его оформления нужно некоторое время.

Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма трансфера составит €20 млн, что является рекордной для «Краснодара».

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль. 

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить