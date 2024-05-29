МОК не разрешит участвовать в Олимпиаде-2028 боксёрам из федераций — членов IBA

Международный олимпийский комитет запретит спортсменам из национальных федераций, которые входят в состав Международной боксёрской ассоциации (IBA), участвовать в Олимпиаде-2028.

Главой IBA является россиянин Умар Кремлёв.

Заявление МОК начинается со слов о том, что бокс в настоящий момент не включён в программу Олимпиады 2028 года и включён быть не может, поскольку «олимпийский бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией».

«Поэтому уже ясно, что любой боксёр, национальная федерация которого присоединится к IBA, не сможет участвовать в Олимпийских играх — 2028. Соответствующий национальный комитет должен будет исключить такую национальную федерацию бокса из своих членов», — говорится в заявлении комитета.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее Кремлёв заявил, что спорт должен объединять людей во все времена.