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Брат Чалова заявил, что перепутал цвета будущей команды нападающего ЦСКА

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Брат Фёдора Чалова Даниил заявил, что перепутал цвета команды, за которую нападающий ЦСКА может выступать в ближайшем будущем.
Брат Чалова заявил, что перепутал цвета будущей команды нападающего ЦСКА
  • РИА Новости

«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу. [Ранее Даниил заявил, что речь идёт о сине-белых цветах.] Я перепутал — будут не бело-голубые цвета, а… зелёно-фиолетовые», — сказал Даниил в социальной сети.

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

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