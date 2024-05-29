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Кафанов: переполняет чувство гордости за Сафонова

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский ПСЖ.
Кафанов: переполняет чувство гордости за Сафонова
  • Gettyimages.ru

«Сейчас переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу. Уже второй российский вратарь поедет в топ-клуб, поэтому очень рад. Мы говорили с Сафоновым о том, что он готов ехать в Европу и может там играть: наши вратари не хуже. Это было на предыдущем сборе, когда ещё не знали о ПСЖ», — приводит слова Кафанова Sport24.

Накануне авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что российский голкипер уже подписал контракт с клубом из столицы Франции.

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.

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