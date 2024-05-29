«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера
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«Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд, который принёс ему большие успехи на клубном и международном уровнях», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что 24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере. Чемпионом страны в 36-й раз стал мадридский «Реал».
С 2021 по 2023 год Флик был главным тренером сборной Германии.
Ранее сообщалось, что Хави намерен взять отпуск на один сезон, несмотря на предложения других клубов.