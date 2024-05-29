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«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера

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Каталонская «Барселона» официально объявила о назначении немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.
«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

«Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд, который принёс ему большие успехи на клубном и международном уровнях», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере. Чемпионом страны в 36-й раз стал мадридский «Реал».

С 2021 по 2023 год Флик был главным тренером сборной Германии.

Ранее сообщалось, что Хави намерен взять отпуск на один сезон, несмотря на предложения других клубов.

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