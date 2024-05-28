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Кавазашвили: если Латышонок перейдёт в «Зенит», то пропадёт в этой команде

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Я боюсь, что Латышонок пропадёт в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он всё-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находиться на скамейке запасных», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Как сообщает «Мутко против», в «Зените» согласовали условия контракта с игроком. Планируется, что соглашение будет подписано после финала Кубка России, который состоится 2 июня.

В текущем сезоне вратарь сыграл за команду 33 матча, в которых пропустил 42 гола, а восемь матчей отстоял на ноль.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Латышонок был признан лучшим голкипером в нынешнем розыгрыше Кубка России.

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