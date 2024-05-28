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Хиддинк: у Семака всегда был виден менталитет победителя

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

«Семак побил рекорд Романцева по чемпионствам подряд? Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Накануне Личка был признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. На награду также претендовали Владимир Ивич («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что «Сочи» объявил о продлении контракта с тренером Робертом Морено.

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